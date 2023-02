A 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa do RS será instalada nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realiza nesta terça-feira, dia 31, a sessão solene de posse dos 55 deputados eleitos e a instalação da 56ª Legislatura (01/02/2023 a 31/01/2027). Na sessão, que ocorre às 14h, no Plenário 20 de Setembro, em Porto Alegre, com transmissão da Rádio Integração, também haverá a eleição e a transmissão de cargos da nova Mesa Diretora.

Conforme acordo pluripartidário firmado entre as quatro maiores bancadas, o deputado Vilmar Zanchin, indicado pelo MDB, presidirá a Casa no primeiro ano da legislatura. Ele assumirá o cargo no lugar do deputado Valdeci Oliveira (PT).

Dos 55 deputados que tomarão posse, 31 já são parlamentares da Casa. As demais 24 vagas da 56ª Legislatura serão ocupadas por novos nomes ou por ex-deputados que retornam à Assembleia, o que representa uma renovação de 43,63%, percentual inferior ao registrado nas eleições de 2018, quando a renovação superou os 50%. O número de representações partidárias se manterá em 15.

Confira a lista de deputados que serão empossados nesta terça-feira, dia 31 de janeiro:

PT – Adão Pretto, Jeferson Fernandes, Laura Sito, Leonel Radde, Luiz Fernando Mainardi, Miguel Rossetto, Pepe Vargas, Sofia Cavedon, Stela Farias, Valdeci Oliveira e Zé Nunes.

PP – Adolfo Brito, Ernani Polo, Frederico Antunes, Guilherme Pasin, Joel de Igrejinha, Marcus Vinícius e Silvana Covatti.

MDB – Beto Fantinel, Edivilson Brum, Juvir Costella, Luciano Silveira, Patrícia Alba e Vilmar Zanchin.

Republicanos – Capitão Martim, Delegado Zucco, Eliana Bayer, Gustavo Victorino e Sérgio Peres.

PSDB – Delegada Nadine; Kaká D Ávila; Neri, o Carteiro; Pedro Pereira e Professor Bonatto

PL – Adriana Lara, Claudio Tatsch, Kelly Moraes, Paparico Bacchi e Rodrigo Lorenzoni

PDT – Eduardo Loureiro, Gerson Burmann, Gilmar Sossella e Luiz Marenco

União Brasil – Aloísio Classmann, Dirceu Franciscon e Dr. Thiago Duarte.

PSOL – Luciana Genro e Matheus Gomes

Podemos – Professor Cláudio e Ronaldo Santini

PC do B – Bruna Rodrigues

Novo – Felipe Camozzato

PSB – Elton Weber

PSD – Gaúcho da Geral

PTB – Elizandro Sabino