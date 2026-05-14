9ª Kolonie Fest, em Paraíso do Sul, inicia nesta quinta-feira

Com uma ampla e variada programação, inicia nesta quinta-feira, dia 14, e seguirá até o domingo, dia 17, a 9ª Kolonie Fest, em Paraíso do Sul. Evento ocorre junto ao Ginásio Municipal, promovido pela Associação Proparaíso e Prefeitura de Paraíso do Sul.
Com o tema “Origens”, evento contará com Feira Agroindustrial, Comercial, Gastronômica e Cultural, 3º Exposição Feira Agropecuária, Pavilhão dos Expositores, Praça de Alimentação, shows musicais, Parque de Brinquedos, presença dos mascotes Hans, Hanna e Dino, Jogos da Kolonie, Baile da Terceira Idade e muito mais.
Rádio Integração estará realizando a cobertura dos quatro dias do evento e transmitirá nesta quinta-feira, dia 14, a solenidade de abertura da 9ª Kolonie Fest.
PROGRAMAÇÃO
Dia 14 de maio – quinta-feira
18h – Apresentações Culturais e recepção das autoridades e convidados
19h- Abertura oficial da 9ª Kolonie Fest – Feira Agroindustrial, Comercial, Gastronômica e Cultural, 3ª Exposição Feira da Agropecuária
20h- Chegada dos mascotes: Hans, Hanna e Dino.
20h30min – apresentação gospel voz/violão com Nataniel de Oliveira Pilecco
21h30min- show nacional com Thomas Machado – campeão do The Voice Kids 2017
22h – Fechamento do Pavilhão de Expositores
00h – Fechamento da Praça de Alimentação
Dia 15 de maio – sexta-feira
8h15min – Ordenha manual de animais
8h15min – Recepção das escolas com apresentações culturais
8h30min – Kids Coteca
9h45min – Abertura dos Jogos da Kolonie e parque de brinquedos
10h – Abertura do pavilhão de expositores
13h15min – Recepção das escolas com apresentações culturais
13h30min – Kids Coteca
15h – Jogos da Kolonie
18h30min – show com Nando Rodrigues e Banda
21h – Show com Musical San Francisco
22h – Fechamento do Pavilhão de Expositores
23h – DJ Alessandro Maciel
00h30min – Fechamento da Praça de Alimentação
Dia 16 de maio – sábado
9h – Atividade cultural
10h – Abertura do pavilhão de expositores
10h – Jogos da Kolonie – Terceira Idade
12h30min – Apresentação de Sid Souza e Banda Animação
13h30min – Baile da III Idade com a Banda Scala
17h – Show com Grupo Nêni e Cia
19h – Show com a Banda Red Truckers
21h – Show nacional com Sem Reznha de São Paulo
22h – Fechamento do Pavilhão de Expositores
23h – DJ Maguila
00h30min – Fechamento da Praça de Alimentação
Dia 17 de maio – domingo
10h – Abertura do pavilhão de expositores
10h – Atividade cultural
13h – Apresentação do Musical Paraíso
14h- Sorteio de novilha do Programa Municipal Gutte Milch
15- Baile com a Banda Destinus
18h –Show de encerramento com a Banda Destaque Nacional
18h – Fechamento do Pavilhão da 9ª Kolonie Fest