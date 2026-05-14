9ª Kolonie Fest, em Paraíso do Sul, inicia nesta quinta-feira

Com uma ampla e variada programação, inicia nesta quinta-feira, dia 14, e seguirá até o domingo, dia 17, a 9ª Kolonie Fest, em Paraíso do Sul. Evento ocorre junto ao Ginásio Municipal, promovido pela Associação Proparaíso e Prefeitura de Paraíso do Sul.

Com o tema “Origens”, evento contará com Feira Agroindustrial, Comercial, Gastronômica e Cultural, 3º Exposição Feira Agropecuária, Pavilhão dos Expositores, Praça de Alimentação, shows musicais, Parque de Brinquedos, presença dos mascotes Hans, Hanna e Dino, Jogos da Kolonie, Baile da Terceira Idade e muito mais.

Rádio Integração estará realizando a cobertura dos quatro dias do evento e transmitirá nesta quinta-feira, dia 14, a solenidade de abertura da 9ª Kolonie Fest.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de maio – quinta-feira

18h – Apresentações Culturais e recepção das autoridades e convidados

19h- Abertura oficial da 9ª Kolonie Fest – Feira Agroindustrial, Comercial, Gastronômica e Cultural, 3ª Exposição Feira da Agropecuária

20h- Chegada dos mascotes: Hans, Hanna e Dino.

20h30min – apresentação gospel voz/violão com Nataniel de Oliveira Pilecco

21h30min- show nacional com Thomas Machado – campeão do The Voice Kids 2017

22h – Fechamento do Pavilhão de Expositores

00h – Fechamento da Praça de Alimentação

Dia 15 de maio – sexta-feira

8h15min – Ordenha manual de animais

8h15min – Recepção das escolas com apresentações culturais

8h30min – Kids Coteca

9h45min – Abertura dos Jogos da Kolonie e parque de brinquedos

10h – Abertura do pavilhão de expositores

13h15min – Recepção das escolas com apresentações culturais

13h30min – Kids Coteca

15h – Jogos da Kolonie

18h30min – show com Nando Rodrigues e Banda

21h – Show com Musical San Francisco

22h – Fechamento do Pavilhão de Expositores

23h – DJ Alessandro Maciel

00h30min – Fechamento da Praça de Alimentação

Dia 16 de maio – sábado

9h – Atividade cultural

10h – Abertura do pavilhão de expositores

10h – Jogos da Kolonie – Terceira Idade

12h30min – Apresentação de Sid Souza e Banda Animação

13h30min – Baile da III Idade com a Banda Scala

17h – Show com Grupo Nêni e Cia

19h – Show com a Banda Red Truckers

21h – Show nacional com Sem Reznha de São Paulo

22h – Fechamento do Pavilhão de Expositores

23h – DJ Maguila

00h30min – Fechamento da Praça de Alimentação

Dia 17 de maio – domingo

10h – Abertura do pavilhão de expositores

10h – Atividade cultural

13h – Apresentação do Musical Paraíso

14h- Sorteio de novilha do Programa Municipal Gutte Milch

15- Baile com a Banda Destinus

18h –Show de encerramento com a Banda Destaque Nacional

18h – Fechamento do Pavilhão da 9ª Kolonie Fest