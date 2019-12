8ª edição do Aviva Restinga será no sábado, dia 28 de dezembro

Foi remarcada para o sábado, dia 28 de dezembro, a realização da 8ª edição do Aviva Restinga. O evento estava marcado para o dia 15 de dezembro, mas foi cancelado devido a chuva.

O evento será na Praça Domingos Mostardeiro, a partir das 18h, e contará com diversas atrações musicais, apresentações artísticas e também a mateada em comemoração aos 41 anos da Rádio Integração 98.5 FM.

Com a expectativa de contar com a presença de um grande público como nos anos anteriores, a programação terá apresentações musicais de Adilson Fachini e Grupo Compasso do Rio Grande, Milton Bisognin e Trio Loko de Bueno e Campeiros de Jesus, além do Grupo de Danças do CTG Os Vaqueanos, entre outras atrações.

O público presente terá à disposição erva mate e água quente da Taquapy, Praça de Alimentação a cargo da Casa do Idoso Marino Lovato e Focinhos de Restinga, presença do Papai Noel, distribuição de pipocas e balas, brinquedos infláveis e o sorteio de duas bicicletas de 18 marchas.