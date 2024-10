7º Encontro de Aposentados Rurais de São João do Polêsine ocorre nesta sexta-feira

Foto: Arquivo/Rádio Integração

Ocorre nesta sexta-feira, dia 18, a partir das 13h30min, no Salão Paroquial Católico de São João do Polêsine, o 7º Encontro de Aposentados Rurais. Evento é uma promoção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em parceria com o Sicredi, que está celebrando a “Semana do Cooperativismo”.

Na programação está a solenidade de abertura com o pronunciamento de autoridades; fala do gerente do Sicredi de São João do Polêsine, Cristiano Bender; palestra com o psicanalista Lori Lucatelli e com a psicóloga Edir Dal Cortivo; momento musical com Claudio Spanhol; sorteio de brindes e confraternização com lanche.

Paralelo ao evento, ocorre a “Semana do Cooperativismo”, quando a agência do Sicredi de São João do Polêsine está promovendo ações desde a última segunda-feira, dia 14, com atividades voltadas para a valorização do cooperativismo, os benefícios, diferenciais e o impacto positivo que exerce nas vidas das pessoas e das comunidades. O principal objetivo dessa iniciativa é ampliar o alcance e disseminar os valores do cooperativismo em toda a comunidade.

Durante o 7º Encontro de Aposentados Rurais, o Sicredi estará reunindo a comunidade, associados, produtores locais, artesãos e empreendedores. Além disso, terá uma exposição que visa fortalecer a economia local e promover o compartilhamento de conhecimentos sobre o cooperativismo.