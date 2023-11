7º Circuito Cultural encerra com mais de 20 ações culturais gratuitas em Formigueiro e São Sepé

O 7º Circuito Cultural se despediu do público de São Sepé e Formigueiro neste mês de outubro. O projeto, financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e com produção da CMP Produções Culturais, levou 22 atividades culturais gratuitas para a comunidade das duas cidades.

Foram oficinas de artesanato, de dança, contações de história, espetáculos de teatro, além de espetáculos musicais, literários que percorreram instituições como Lar do Idoso, APAE e escolas municipais de São Sepé e de Formigueiro.

– Ao longo de todas estas edições do projeto, sempre buscamos oferecer atividades culturais diversificadas, contemplando as demandas das escolas, instituições e da comunidade. A trajetória que percorremos nos dá a certeza de que a cultura é um elemento potencializador na formação de crianças e jovens, e também um meio de socialização para os idosos – reforça a produtora cultural Claudete Morim, da CMP Produções, que coordena o projeto.

No total, em média mais de mil pessoas da comunidade de São Sepé e Formigueiro receberam as atividades do projeto.

O 7º Circuito Cultural tem produção da CMP Produções Culturais, apoio da Fundação Afif Jorge Simões Filho, da Secretaria Municipal de Educação de São Sepé e SMECDE de Formigueiro. Patrocínio da Arrozeira Sepeense. Financiamento: Pró Cultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul: novas façanhas na Cultura.