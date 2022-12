7ª Kolonie Fest de Paraíso do Sul ocorrerá no mês de maio de 2023

A Prefeitura de Paraíso do Sul, juntamente com a Associação para o Desenvolvimento Cultural de Paraíso do Sul (ProParaíso), confirma a 7ª edição da Kolonie Fest para maio de 2023.

Conforme a Prefeitura, o evento será realizado de 11 a 14 de maio, no Ginásio Municipal e arredores, comemorando os 35 anos de emanciapação de Paraíso do Sul. A organização tem como objetivo ampliar a participação de entidades sem fins lucrativos do município, além dos parceiros atuais como o Rotary Club, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), Hospital Paraíso e Círculo de Pais e Mestres (CPM’s) que poderão auferir recursos para suas finalidades sociais no evento.

Nos próximos meses a organização disponibilizará mais informações, bem como os valores dos estandes e a ficha de intenção para que os expositores demonstrem interesse em participar da festividade, além da possibilidade de inscrição pelo site www.koloniefest.org.br (que será disponibilizado em breve).

Mais informações podem ser obtidas pelo email koloniefest.ps@gmail.com , WhatsApp (55) 9653-3846 ou site www.koloniefest.org.br.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul