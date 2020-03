6º Dia de Campo de Restinga Sêca será no próximo dia 24

Está agendado para o dia 24 de março o 6º Dia de Campo – Culturas de Verão de Restinga Sêca. Programação inicia às 7h30min, no Centro de Eventos, e integra as comemorações de aniversário do município.

Na programação do evento, que irá reunir diversos produtores da região, serão abordados temas e experimentos de cultivares de soja, arroz e pastagem; ação de fertilizantes e defensivos agrícolas; e adjuvantes e fertilizantes foliares.

O 6º Dia de Campo – Culturas de Verão é promovido pela Cotrisel, Prefeitura, Emater e Instituto Riograndense do Arroz (Irga).