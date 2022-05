6ª Kolonie Fest iniciará nesta quinta-feira, dia 12, em Paraíso do Sul

A Associação para o Desenvolvimento Cultural de Paraíso do Sul (ProParaíso) e a Prefeitura de Paraíso do Sul abrem nesta quinta-feira, dia 12, a 6ª Kolonie Fest. Evento segue até o domingo, dia 15, junto ao Ginásio Municipal de Esportes e comemora os 34 anos de emancipação de Paraíso do Sul (12 de maio).

Sem ocorrer nos últimos dois anos em razão da pandemia do Covid-19, a feira será retomada com a expectativa da presença de um grande público. Na programação está a Feira Agroindustrial e Comercial, 1º Exposição Feira da Agropecuária Familiar, shows artísticos e musicais, Sessão Solene da Câmara de Vereadores com homenagens, entre outras atrações.

Rádio Integração fará a cobertura do evento no FM 98.5 e nas redes sociais.

Clique AQUI e confira a programação completa.