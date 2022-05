65ª Festa Regional do Arroz de São João do Polêsine ocorrerá no próximo final de semana

Um dos mais tradicionais eventos da região ocorrerá no próximo final de semana em São João do Polêsine. É a 65ª edição da Festa regional do Arroz que tem como tema: “Família, trabalho e espiritualidade”.

Iniciando na sexta-feira, dia 13, e encerrando no domingo, dia 15, a programação conta com shows musicais, “Exposição Feira, Artesanato e Produtos Coloniais”, Seminário sobre a Cultura do Arroz, celebração religiosa, desfile alegórico, gastronomia e muito mais. Evento terá cobertura da Rádio Integração 98.5 FM.

Mais informações pelos telefones (55) 3269.1018 ou (55) 98138.3817.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (13/05)

19h – Abertura Oficial da 65ª Festa Regional do Arroz e abertura dos portões da Exposição Feira, Artesanato e Produtos Coloniais

19h30min – Show musical com Laura Maciel e Gabriel

Local: Salão Paroquial

20h – Jantar: Strogonoff de carne, arroz branco, galeto assado, saladas, pão e cuca

Local: Salão Paroquial

21h – Show musical com Patrick e Aline

Local: Centro de Eventos Municipal Alfredo Roberto Bortolotto

Sábado (14/05)

8h30min – Seminário sobre a Cultura do Arroz

Local: Sace Polesinense

9h – Abertura dos portões da Exposição Feira, Artesanato e Produtos Coloniais

16h – Show musical com Peppo Seeger – Clássicos Gaúchos

Local: Centro de Eventos Municipal Alfredo Roberto Bortolotto

18h30min – Show musical com Peppo Seeger – Repertório variado

Local: Centro de Eventos Municipal Alfredo Roberto Bortolotto

20h30min – Jantar: sopa de agnolini, risoto, bife à milanesa, galeto, saladas, pão e cuca

Local: Salão Paroquial

21h – Show musical Banda 10

Local: Praça João Luiz Pozzobon

Domingo (15/05)

9h – Abertura dos Portões da Exposição Feira, Artesanato e Produtos da Agricultura Familiar

10h – Missa Festiva de Ação de Graças pela Colheita

12h – Almoço: sopa de agnolini, risoto, bife à milanesa, galeto, saladas, pão, cuca e maionese

14h – Mateando na Praça

14h30min – Abertura Oficial do Desfile

15h – Tradicional desfile alegórico destacando a imigração italiana e a história da cultura do arroz

16h30min – Show musical Agito Capilar