5ª ExpoRestinga inicia nesta sexta-feira

Com foco na retomada das feiras e no entretenimento, inicia nesta sexta-feira, dia 12, a 5ª edição da Exposição Feira de Restinga Sêca (ExpoRestinga), com atividades que seguem até o domingo, dia 14. Feira ocorrerá no Centro de Eventos e é uma organização da Associação do Comércio e Indústria e Câmara de Dirigentes Lojistas (ACI/CDL), com o apoio da Prefeitura de Restinga Sêca. A feira não ocorreu em 2020 devido à pandemia da Covid-19.

A entrada no evento, que é gratuita, será mediante apresentação de Carteira de Vacinação com documento com foto ou por meio do aplicativo ConectSUS. Para pessoas acima de 30 anos, a imunização deve estar completa, ou seja, as duas doses da vacina aplicadas ou dose única. Para pessoas 18 a 29 anos basta a comprovação da primeira dose. A feira seguirá os protocolos sanitários de segurança e prevenção contra a Covid-19.

A abertura dos portões da feira será nesta sexta-feira, às 17h, com a solenidade oficial agendada para as 19h. O visitante contará com mostra comercial, industrial, de agronegócio e produtos coloniais, além disso, estacionamento, praça de alimentação e muito mais.

A programação cultural contará com diversas atrações musicais e apresentações artísticas. Na sexta-feira, haverá show da Banda Industrial Musical, às 21h. Já no sábado, dia 13, quatro shows serão realizados. A primeira apresentação será do cantor Nando Rodrigues, às 15h, na sequência a cantora Alari, às 17h, Banda Virttus, às 19h e a Banda Rosa Madalena, às 21h. No domingo, dia 14, ocorrerá mais quatro shows, totalizando as nove exibições programadas para a feira. A primeira apresentação será da cantora Manu Ferraz, às 15h, o cantor Álvaro Farias segue às 17h, depois, a Banda Tock Di Classe, às 19h e, marcando o encerramento da ExpoRestinga, o show final será do Grupo Estrada Afora, às 21h.

O evento terá cobertura da Rádio Integração 98.5 FM.