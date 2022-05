500 famílias do interior de Agudo são beneficiadas com cestas básicas

Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Agudo passou por um período de severa estiagem nos primeiros meses de 2022. A situação de emergência decretada ainda em dezembro de 2021 viabilizou a captação de recursos para amenizar os impactos decorrentes da falta de chuva. Entre esses, o município recebeu valores para aquisição de 500 cestas básicas para destinar a produtores rurais do interior do município.

Conforme o prefeito Luís Henrique Kittel, a ação vai auxiliar famílias que sofrem com a estiagem até hoje devido os impactos financeiros. “Estamos ao lado de quem mais precisa, fazendo o máximo de esforço avançar e garantir qualidade de vida”, disse Kittel.

A entrega das cestas básicas aconteceu nesta quinta-feira, dia 12, no Ginásio São Bonifácio.

“Gostaria de agradecer a todos os colegas Secretários, servidores da Prefeitura e aos demais que ajudaram nesse grande dia”, destaca o Secretário Municipal de Agricultura, Giovane Neu. “Tivemos um público muito expressivo de produtores presentes e isso mostra a credibilidade do nosso trabalho”, finaliza Giovane.

A doação das cestas básicas de gêneros alimentícios é um dos meios de amenizar os efeitos econômicos negativos causados pela falta de água. No total, foi investido o valor de R$ 65.530,00, através de articulação da Defesa Civil Municipal, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

QUASE 1 MILHÃO EM INVESTIMENTOS

O município de Agudo investiu, em 2022, quase 1 milhão de reais no combate à estiagem. O aporte chega ao montante de R$ 921.634,39. Entre os investimentos, o maior foi o da Prefeitura, que ordenou R$ 584,434,39 de seus recursos próprios, seguido do Estado, com cifra de R$ 265 mil e da União, que repassou R$ 72.200,00 ao município.

“Nosso governo está desde o início do mandato mobilizado para solucionar os problemas de recursos hídricos em Agudo, nossos agricultores merecem soluções”, diz o Prefeito Kittel. O chefe do executivo também destaca que isso é possível graças ao aumento do orçamento concedido a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.

Os produtores rurais agudenses contaram com diversos serviços ofertados pela Prefeitura durante o período de estiagem. Entre esses a entrega de mais de 1 milhão e 350 mil litros de água potável e não-potável, caminhões foram adaptados com reservatórios, serviços de retroescavadeira para limpeza e abertura de bebedouros e açudes, distribuição de 100 caixas de água e 30 mil metros de mangueiras para famílias em situação de vulnerabilidade social. Destaca-se também a construção e ampliação de redes de água para mais de 120 famílias nas localidades de Portos Alves, Cerro dos Behling, Linha Morro Pelado, Linha Morro Agudo e Porto Agudo. Em diferentes localidades também, 85 fontes protegidas de água já foram construídas.

Fonte: Prefeitura de Agudo