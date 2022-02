4ª Festa para Iemanjá ocorrerá neste domingo no Balneário das Tunas, em Restinga Sêca

Foto: Norton Avila/Rádio Integração

Está programada para este domingo, dia 6, pela parte da tarde, no Balneário das Tunas, em Restinga Sêca, a 4º Festa para Iemanjá.

Para falar sobre o evento, participou na manhã desta sexta-feira, dia 4, da programação da Rádio Integração, Elisandro Nascimento dos Santos, Babalorixá, Pai Elisandro de Oxalá, da Casa Branca de Restinga Sêca. Segundo ele, a programação inicia às 13h30min.

“Vamos iniciar com todos, abrir uma corrente e fazer uma sessão. Teremos a procissão com a imagem da nossa Casa, festejamento no lado da Umbanda, vamos cantar e tocar para Ela, ofertar algumas oferendas e fazer o Banho de Cheiro que é uma situação como fosse um benzimento”, detalhou Pai Elisandro de Oxalá.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 99906.7764.