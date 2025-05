4ª edição do Juro Zero é lançado em Restinga Sêca com empréstimo de até R$ 10 mil para microempreendedores

O segundo trimestre do ano começa com um grande incentivo para os microempreendedores (MEI),microempresas (ME), agroindústrias familiares e autônomos de Restinga Sêca alavancarem seus negócios: a volta do Programa Juro Zero ao município. A quarta edição da linha de crédito sem nada de juro para o empreendedor foi lançada. Na tarde desta segunda-feira, dia 28, foi realizada uma reunião na Sala do Empreendedor de Restinga Seca para explicar o programa a micro e pequenos empreendedores da cidade. O vice-prefeito, Tarcísio Bolzan, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Matheus Ferrari, e agentes da Imembuí Microfinanças apresentaram as regras do programa e já realizaram atendimento individualizados.

Ao todo, serão disponibilizados R$ 350 mil em microcrédito – sendo R$ 70 mil de subsídio da prefeitura. O programa é considerado um sucesso no município. Desde 2022, quando ocorreu a primeira edição do programa, foram injetados na economia da cidade R$ 620 mil (R$ 124 mil de subsídios para pagamento do juro) para 84 operações, fortalecendo 40 empregos diretos.

“Mais do que um simples crédito, o Programa Juro Zero tem como foco o desenvolvimento da economia local e o fortalecimento das empresas da região. Com isso, quem sai ganhando é a comunidade de Restinga Seca. Essa parceria sólida vem acontecendo há muitos anos, contando sempre com o apoio do município e seus representantes” afirma o agente de crédito da Imembuí Microfinanças, Filipe Appel.

O grande diferencial do programa é que, como o nome diz, o empreendedor não paga nada de juros. Isso só é possível devido à parceria estabelecida com a Prefeitura Municipal, que subsidia os juros ao microempreendedor.

QUEM PODE TOMAR O EMPRÉSTIMO

Para acessar o programa, é necessário ser microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME), agroindústria familiar ou autônomo, com exercício efetivo da atividade há pelo menos seis meses e possuir faturamento anual máximo de R$ 360 mil. Também é preciso ter um avalista com renda compatível, não ter restrição de crédito no SPC/Serasa nem débitos vencidos com a Fazenda Pública Municipal. O valor requisitado pode ir de R$ 500 a R$ 10 mil, dependendo da análise feita pelos agentes de crédito da Imembuí Microfinanças junto ao cliente.

COMO É O PAGAMENTO DAS PARCELAS

O valor solicitado é negociado em até 12 parcelas, e o pagamento é feito por meio de um carnê. Se o empreendedor pagar as 10 primeiras sem atraso, as duas últimas parcelas, equivalentes aos juros, são quitadas pela prefeitura. Desta forma, o tomador do crédito pagará somente o valor retirado, sem o pagamento do juro. Por exemplo, se o crédito for de R$ 3 mil = 12x de R$ 300. Se for de R$ 5 mil = 12x de R$ 500. Se for de R$ 10 mil = 12x de R$ 1 mil. Quem atrasar o pagamento, perde o subsídio da prefeitura e terá de pagar o juro.

Não é necessária a abertura de conta, e a liberação do dinheiro é rápida, fácil e segura. O crédito pode ser utilizado para capital de giro, como compra de matérias-primas, reforço de caixa, e também para capital fixo, caso o desejo seja investir na reforma do seu estabelecimento ou na compra de equipamentos, por exemplo.

ONDE BUSCAR O CRÉDITO

Os pedidos para acessar o Juro Zero poderão ser realizados a partir de amanhã, na Estação do Empreendedor, na Prefeitura Municipal (Rua Balilla Barazzutti, Estação Férrea Centro), de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h30min às 17h. O atendimento também pode ser feito diretamente pelo whatsapp, com os agentes de crédito Filipe (55) 99926-7442 e Jeanara (55) 99981-3586.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

• Cópia do RG e CPF (titular e cônjuge);

• Cópia atualizada do comprovante de endereço (residencial e comercial);

• Cópia do cartão CNPJ;

• Certificado de microempreendedor individual (CCMEI);

• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

MICROEMPRESA – ME

• Cópia do RG e CPF (titular e cônjuge);

• Cópia atualizada do comprovante de endereço (residencial e comercial);

• Cópia do cartão CNPJ;

• Documento de constituição jurídica da empresa;

• Faturamento dos últimos 12 (doze) meses;

• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

• Documentos dos sócios (se houver);

AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

• Cópia do RG e CPF (titular e cônjuge);

• Cópia atualizada do comprovante de endereço (residencial e comercial);

• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

• Alvará de localização vigente;

AUTÔNOMO

• Cópia do RG e CPF (titular e cônjuge);

• Cópia atualizada do comprovante de endereço (residencial e comercial);

• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

• Alvará de localização vigente;

AVALISTA

• Cópia do RG e CPF (titular e cônjuge);

• Cópia atualizada do comprovante de endereço (residencial e comercial);

• Comprovante atualizado de renda;

Fonte: Assessoria de Comunicação – Tempórea Comunicação