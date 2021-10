46ª Expofeira Regional de São Sepé, Vila Nova do Sul e Formigueiro marca retorno das feiras oficiais na região

O Parque de Exposições do Sindicato Rural de São Sepé recebe, a partir da próxima sexta-feira, dia 8, a 46ª Expofeira Regional. O evento vai até o dia 11 de outubro com dia de campo, julgamentos, remates, e também shows artísticos. Os remates e julgamentos acontecerão de forma presencial e on-line, seguindo todas as normas sanitárias vigentes.

Toda a recepção e avaliação dos animais participantes será realizada pelo serviço veterinário oficial da Seapdr, através da Regional da Agricultura de Santa Maria. “Nossa atuação nestes eventos começa antes mesmo da chegada dos animais. É feita uma vistoria prévia no local para garantir que as condições sanitárias e de bem estar animal sejam cumpridas e também são verificados os aspectos sanitários dos animais e das propriedades antes da emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA) para o evento”, explica Rômulo A. Depner, fiscal estadual agropecuário.Por tratar-se de uma feira oficial, inserida no calendário de feiras do Estado, os produtores participantes tem a garantia da sanidade dos animais que serão comercializados.

Para Depner, além de trazer um aquecimento econômico para os municípios, as feiras agropecuárias oficiais representam a modernização da agropecuária, toda a tecnologia e cuidado dos produtores para que seus animais tenham ótimos resultados sanitários e zootécnicos.