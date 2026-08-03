44º Congresso de Municípios do RS reunirá especialistas em Restinga Sêca

O 44º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul já tem sua programação preliminar definida. Promovido pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o maior encontro municipalista do Estado será realizado entre os dias 4 e 6 de agosto, no Hotel Recanto Maestro, em Restinga Sêca, reunindo prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, técnicos municipais, lideranças e especialistas para discutir os principais desafios e oportunidades da administração pública.

Com o tema “Sustentabilidade, inovação e gestão dos municípios gaúchos se debate aqui”, a programação contempla palestras, painéis, apresentação de boas práticas, debates sobre políticas públicas, desenvolvimento regional, inovação, gestão climática, turismo, cultura, infraestrutura e temas estratégicos para os municípios.

A abertura oficial acontece na manhã do dia 5 de agosto, juntamente com a abertura da Feira de Negócios, espaço destinado à apresentação de soluções, tecnologias e serviços voltados às administrações municipais.

Ainda na programação do primeiro dia, a Famurs e a Defensoria Pública do Estado firmam um termo de cooperação para fortalecer o projeto “Chega Disso”, iniciativa voltada à promoção da educação em direitos nas escolas municipais.

Entre os destaques da programação estão o painel sobre o futuro do turismo gaúcho, com o secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub, e a apresentação das estratégias do programa Prepara RS para enfrentamento dos impactos do El Niño, conduzida pelo chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira.

O encerramento do segundo dia contará com a palestra “Brasil: Dilemas & Perspectivas”, ministrada pelo filósofo, cientista político e colunista Fernando Schuler.

No dia 6 de agosto, o Congresso abre espaço para a apresentação de experiências exitosas desenvolvidas em municípios gaúchos. Serão compartilhados cases nas áreas de inovação, desenvolvimento econômico, meio ambiente e turismo, evidenciando iniciativas implementadas em Gramado, Serafina Corrêa, Novo Hamburgo e Encantado.

A programação também contará com a participação do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, que abordará a pauta municipalista nacional e os principais temas em discussão junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional.

Outro painel de destaque discutirá os desafios e oportunidades das Parcerias Público-Privadas (PPPs) como instrumento para impulsionar investimentos nos municípios, reunindo gestores públicos e especialistas na área.

Encerrando a programação técnica do Congresso, o escritor e ex-ministro Aldo Rebelo apresentará a palestra “Os desafios para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil”.

Programações paralelas fortalecem o Congresso

Além da programação principal, o evento sediará o Encontro das Primeiras-damas e Primeiros-cavalheiros, que abordará temas ligados ao protagonismo feminino, comunicação pública, políticas voltadas às mulheres e desenvolvimento social.

Entre os palestrantes confirmados estão a jornalista e estrategista de conteúdo Camila Batista e o mentor em comunicação Maneca Duarte, além da participação da secretária de Estado da Mulher, Ana Costa.

A programação inicia às 14h no Palco Mulher, sala 3.

O Congresso também receberá a 31ª edição do Fórum de Cultura e Economia Criativa da Famurs, reunindo gestores culturais, representantes do Ministério da Cultura, Governo do Estado e especialistas para discutir financiamento da cultura, reforma tributária, sistemas de cultura, economia criativa e experiências exitosas desenvolvidas pelos municípios gaúchos.

Ao longo dos três dias, os participantes também poderão visitar a Feira de Negócios, espaço voltado à apresentação de soluções, tecnologias, serviços e inovação para a gestão pública municipal. Inscreva-se em: http://bit.ly/31forumculturaRS

As inscrições para o 44º Congresso de Municípios do RS estão abertas via Sympla. Inscreva-se em: bit.ly/44congressoRS

Fonte: Famurs