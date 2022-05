3º Chá da Inclusão da Apae de Restinga Sêca será no dia 22 de maio

Foto: Norton Avila/Arquivo 2019

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca divulgou nesta semana a data de realização do 3º Chá da Inclusão. Será no dia 22 de maio, a partir das 15h, no Salão Evangélico de Restinga Sêca.

A programação do evento com a degustação de chás, bolos, tortas, salgados, doces, entre outros. Além disso, durante o evento ocorrerá o desfile de modas da coleção outono/inverno 2022 das lojas do município que são parceiras da Apae.

Os convites são comercializados ao valor de R$ 28,00, quando crianças de 5 até 10 anos pagarão R$ 14,00, e podem ser adquiridos diretamente na sede da Apae restinguense ou com os profissionais e diretoria da instituição. O lucro obtido com o chá será destinado para custear as ações da Apae desenvolvidas ao longo do ano.