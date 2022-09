3ª Corrida de Rua Dr. Vitor Emanuel Cassol será realizada em Faxinal do Soturno

O município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, em parceria com a Cauzzo Mais Quarta Colônia e com o apoio da Brigada Militar, realizará a 3ª Corrida de Rua Dr. Vitor Emanuel Cassol. A atividade está programada para o dia 7 de setembro, às 16h, encerrando a programação da Semana da Pátria.

Haverá cinco categorias e premiação para os três primeiros colocados de cada categoria. O credenciamento será feito a partir das 14h, na Praça Vicente Pallotti.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de setembro, na sede da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto ou nas escolas municipais. Mais informações pelo telefone (55) 3263-2518.

Categorias

Categoria 1: 0 a 7 anos (nascidos até 2015)

Categoria 2: 8 e 9 anos (nascidos em 2013 e 2014)

Categoria 3: 10 a 12 anos (nascidos de 2010 a 2013)

Categoria 4: 13 a 15 anos (nascidos de 2007 a 2009)

Categoria 5: adultos a partir de 16 anos

Percursos

Categorias 1 e 2: saída na praça, contorna o canteiro do Posto Jucar da Avenida e retorna para a praça

Categoria 3: saída na praça, contorna o canteiro da Campal e retorna para a praça

Categoria 4: saída na praça, contorna o canteiro da Nova Palma Energia e retorna para a praça

Categoria 5: percurso de 3km pela Avenida Vicente Pigatto

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno