38° Festival Internacional de Inverno da UFSM e 38ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto iniciam no domingo

O Distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, está nos preparativos para iniciar no próximo domingo, dia 23, o 38° Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 38ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto.

Destacando a música e a cultura da imigração italiana, durante uma semana a pequena localidade estará movimentada com a presença de milhares de turistas e alunos de música. O Festival de Inverno, projeto de extensão do Departamento de Música da UFSM com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PRE), tem como objetivo oferecer aperfeiçoamento e integração musical. Paralelomente, ocorre a Semana Cultural Italiana, quando os moradores resgatam a cultura dos imigrantes que vieram da Itália, desde a culinária, artesanato, danças e religiosidade.

Para a abertura oficial, que ocorrerá no domingo, dia 23, na Igreja Matriz Corpus Christi, haverá mundança. Será antecipada e iniciará às 9h30min, seguida de Celebração Religiosa com a participação dos professores do Departamento de Música da UFSM: Silvia Hasselaar (piano), Roberto Oliveira (canto), Clayton Miranda (trompete). Na sequência, terá o tradicional almoço no Salão Paroquial e lançamento de livros na parte externa. Na programação do primeiro dia haverá ainda o desfile típico às 14h30min, com o tema: “Vale Vêneto – 145 anos de história construída por familias de fé, trabalho e religiosidade”, Danças Gauchescas às 16h, em frente à Igreja Matriz, com apresentação do Grupo de Danças do CTG Sentinela da Querência.

O 38° Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 38ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto terão cobertura da Rádio Integração FM 98.5.

