35º Festival de Inverno e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto serão realizados no formato online

A 35ª edição do Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria e da Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto serão nos dias 23, 24 e 25 de setembro.

O Festival de Inverno, projeto de extensão do Departamento de Música da UFSM com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da Instituição, sempre acontece de forma simultânea à Semana Cultural Italiana. Diferentemente das edições anteriores, neste ano, ambos serão realizados de forma online, sem atividades presenciais, por conta dos impactos causados pela pandemia de Covid-19. As programações ainda estão em fase de definição.

O Festival de Inverno, que tem como objetivo oferecer aperfeiçoamento e integração musical para musicistas, contará com palestras, mesas-redondas, lives, entre outras atividades. As tradicionais oficinas de instrumento não irão acontecer dessa vez, devido ao fato do Festival assumir outro formato e se adaptar ao momento atual.

A Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto também contará com palestras e lives dentro de sua programação. A festividade, realizada por moradores do distrito de Vale Vêneto, localizado no município de São João do Polêsine, na região da Quarta Colônia, celebra a cultura dos antepassados italianos que colonizaram a região.

A abertura oficial dos eventos será no dia 23 de setembro ás 9h. A programação da Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto será a partir das 20h, e contará com shows artísticos com Kiko Lemos (dia 23), Sérgio Rosa (dia 24) e Inês Rizzardo (dia 25) e também destaque para história, fatos e fotos dos 35 anos da Semana Cultural Italiana, receitas da gastronomia italiana e caminhando por Vale Vêneto. Transmissão pelo youtube.com/HVINTETV ou facebook.com/semanaculturalitalianadevaleveneto.

A programação do Festival de Inverno contará com palestras para os inscritos às 9h45min, 11h45min e 15h e recital às 19h. transmissão pelo youtube.com/c/tvcampusUFSM e facebook.com/fiiufsmoficial

As inscrições para as oficinas de virtuais de música podem ser realizadas até o dia 18 de setembro, pelo link https://evento.nte.ufsm.br/35FIIUFSM/register

