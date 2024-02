34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas iniciará nesta quarta-feira, dia 21, em Capão do Leão

Nesta quarta, quinta e sexta-feira, dias 21, 22 e 23 de fevereiro, com cobertura da Rádio Integração FM 98.5, a Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado de Capão do Leão/RS sediará a 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. Essa edição dará prosseguimento aos debates sobre o aprimoramento da administração das propriedades rurais. O tema para o evento será “Gestão Potencializando Safras”, que propõe a necessidade de o produtor fazer sua gestão cada vez mais qualificada para potencializar e aumentar as safras, além de mostrar como fundamental a gestão do processo produtivo.

O evento, que se mantém nos formatos online e presencial, realizará debates fundamentais sobre a importância da gestão das propriedades em um aspecto bastante amplo. Inclui as gestões das áreas administrativa, econômica, de mercado, de recursos humanos, da adoção de novas tecnologias, a fim de oportunizar uma eficácia maior, sempre buscando intensificar safras de vários grãos.

Baseado no público dos últimos anos, a Federarroz estima 15 mil participantes para os três dias de evento, que poderão ter acesso aos mais de 150 expositores bem como as 50 Vitrines Tecnológicas que apresentarão seus produtos e compartilharão muito conhecimento. Além da cerimônia do Ato da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e das homenagens feitas a profissionais que se destacaram positivamente no setor, a programação técnica e mercadológica de alta qualidade e palestrantes renomados contribuem para a satisfação dos participantes. Essa conversa inicia com o produtor que visita o evento nas Vitrines Tecnológicas, passa pelas inovações apresentadas na Feira e finaliza com a programação de palestras e debates com troca de conhecimentos no auditório, proporcionando um conteúdo importante para o dia a dia na lavoura.

Este ano o evento trará diversas novidades. Uma delas é a Arena Digital, com debates sobre inovações e tecnologias para o setor. Outra será o Salão da Indústria 4.0, com a participação de empresas que apresentarão soluções no pós-colheita. A programação também contará com o Seminário Duas Safras, capitaneado pelo Senar/RS e com a participação de dezenas de entidades neste programa que visa impulsionar a produção gaúcha. Além disso, a Integração Lavoura-Pecuária ganha destaque com espaços e painéis mostrando a importância deste sistema. Também, durante o evento, se realiza a tradicional reunião da Câmara Setorial do Arroz.

O evento é uma realização da Federarroz – Federação das Associações de Arrozeiros do RS, correalização da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Senar/RS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul e patrocínio Premium do IRGA – Instituto Rio Grandense do Arroz, e do MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária.