31ª Volksfest in Agudo está suspensa

Diante da pandemia do Coronavírus, e seguindo as orientações dos órgãos competentes, a fim de preservar a saúde e o bem estar da população, a Prefeitura Municipal de Agudo e a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Agudo, anunciaram a suspensão da 31ª edição da Volksfest in Agudo – Expovolks 2020, que aconteceria entre os dias 23 a 26 de julho. O evento não tem data prevista para realização.

Prefeitura e Acisa agradecem a compreensão e apoio de todos, e colocam-se a disposição para informações e esclarecimentos.