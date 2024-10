30ª Olimpíada Estudantil de Agudo é adiada devido a previsão de mau tempo

A 30ª edição das Olimpíadas Estudantis de Agudo, que estava prevista para acontecer na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro, foi adiada em razão das condições climáticas desfavoráveis. A realização do evento foi marcada para o dia 25 de outubro, envolvendo alunos dos anos finais (6º ao 9º ano) das redes municipal e estadual. Já a etapa dos anos iniciais (do Pré ao 5º ano) será realizada no dia 19 de novembro.

A decisão foi tomada pela Secretaria de Educação e Desporto, após o acompanhamento das previsões meteorológicas que indicam fortes chuvas para o dia originalmente marcado. Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a organização optou pelo adiamento.

“Nossa prioridade é assegurar que o evento ocorra da melhor maneira possível, sem colocar em risco a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e funcionários”, destacou Andressa Hoffmann Limana, secretária da pasta.

As competições acontecerão nas dependências do Atlético Clube Avenida, um dos principais espaços esportivos do município. Além das atividades esportivas, haverá almoço para todos os participantes, reforçando o clima de confraternização e valorização do esporte entre as escolas.

“O adiamento das Olimpíadas Estudantis é uma medida necessária para garantir a segurança de todos, mas estamos confiantes de que, nas novas datas, o evento será ainda mais especial, promovendo integração, esporte e cidadania entre nossos jovens”, afirmou o prefeito Luis Henrique Kittel.

As Olimpíadas Estudantis são uma tradição em Agudo e visam promover a integração entre os alunos, o desenvolvimento de habilidades esportivas e a construção de valores como trabalho em equipe e fair play. O evento é aguardado com entusiasmo por toda a comunidade escolar, e as novas datas permitirão uma participação mais segura e organizada, sem as incertezas causadas pelas condições meteorológicas adversas.

Fonte: Prefeitura de Agudo