30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz terá como tema ‘Intensificação para Sustentabilidade’

Com o objetivo de desenvolver o setor orizícola, reunindo produtores, autoridades, entidades e empresas do agronegócio do arroz a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul – Federarroz– – promove de 12 a 14 de fevereiro, a da 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz.

Novamente neste ano o evento acontece na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, na região de Pelotas.

Com o tema “Intensificação para Sustentabilidade”, o evento é uma excelente oportunidade para que os produtores possam ter acesso a todos os principais temas que influenciam nos resultados das suas atividades produtivas, aos últimos avanços científicos e tecnológicos na cultura do arroz, bem como discutir a realidade sócio-econômica do setor em nível nacional e internacional.

O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, salienta que em nenhum outro evento o produtor tem a chance de ter acesso no mesmo local a uma diversidade tão grande de informações focadas nas demandas de quem produz em terras baixas. Além disso, é um momento ímpar de trocar experiências com produtores de outras regiões do Rio Grande do Sul, de outros estados brasileiros e também com produtores e pesquisadores de outros países.

A Rádio Integração FM 98.5 irá acompanha novamente a Abertura Oficial da Colheita do Arroz, com boletins, entrevistas, informações e transmissão da solenidade oficial na tarde de 14 de fevereiro, com a presença de diversas autoridades estaduais e nacionais e lideranças do setor produtivo.

Programação

12.02.2020

7:30 às 12:00 – Visitas às Vitrines Tecnológicas – Roteiro Técnico – Lavouras​.

8:00 às 18:00 – Feira e Dinâmicas de Equipamentos ​.

10:00 às 13:00 – Reunião Câmara Setorial Nacional do Arroz – Auditório Principal​.

14:00 às 18:00 – Fórum Técnico – Auditório Principal.

14:00 às 15:00 – Sustentabilidade: tecnologias, inovações e desafios para a produção de arroz Painelistas: Marcelo Mendes de Haro – “Mestrado e Doutorado em Entomologia, PhD em Ecologia de Ambientes Tropicais, pós doutor em ecofisiologia de insetos e Pesquisador da Epagri/SC”.

Mara Grohs – Engenheira Agrônoma com mestrado e doutorado pela UFSM, coordenadora Estação Regional de Pesquisa da Região Central do IRGA/RS.

Moderador: Domingos Antonio Velho Lopes – Diretor da Farsul.

15:00 às 15:40 – Da semente ao prato: a semente certificada e sua importância para a sustentabilidade da lavoura de arroz – José Américo Pierre Rodrigues – Presidente ABRASEM.

Moderador: Ariano de Magalhães Júnior– Pesquisador Embrapa Clima Temperado.

15:40 às 16:00 – Lançamento da cultivar de arroz BRS A705 e do software PlanejArroz – EMBRAPA

16:00 às 16:20 – Intervalo

16:20 às 17:10 – Sustentabilidade: Experiências do Plantio de Soja na Várzea

Eduardo Nunes – Diretor Comercial Massey Ferguson

17:10 às 18:10 – Manejo na cultura da soja buscando alta estabilidade.

Maurício De Bortoli – Produtor – Ganhador do Prêmio Nacional de Máxima Produtividade em Soja (CESB 2018/2019) – Gerente Técnico da Sementes Aurora.

PROGRAMAÇÃO SENAR

Local Unidade Móvel Senar

11 hs – Formação do Preço da Soja e Estratégias de Comercialização

Palestrante: Franciele Tais Linck – Administradora com MBA Executivo em Economia e Gestão do Agronegócio pela FGV. fundadora da Moeda da Terra – Corretagem de Grãos.

15 hs – Profissionalização da Empresa Rural Familiar – Sandro Al-Alam Elias – Engenheiro Agrônomo, administrador de empresas e mestre em Agronegócio. Sócio Diretor da Safras & Cifras.

13.02.2020

7:30 às 12:00 – Visitas às Vitrines Tecnológicas – Roteiro Técnico – Lavouras.

8:00 às 18:00 – Feira e Dinâmicas de Equipamentos.

15:00 – I Tarde FieldCrops – Vitrine Tecnológica do IRGA – Lavouras.

14:00 às 18:00 – Fórum de Mercado – Auditório Principal.

14:00 às 15:00 – Inovação e empreendedorismo na cadeia do arroz: qual o caminho?

Antônio Filipe Muller – Professor de Inovação em Agronegócios da ESPM

Moderador: Denis Dias Nunes – Produtor rural e Diretor da Federarroz – Regional Zona Sul

15:00 às 15:50 – Gestão de Pessoas no Agronegócio: plantando ações, colhendo sucesso Kátia Saraiva – Psicóloga, Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia.

15:50 às 16:10 – Intervalo

16:10 às 17:00 – Brasil: potencial e desafios – Paulo Renato Herrmann – Presidente John Deere Brasil .

17:00 às 18:00 – Painel: O Brasil e o Mercado Internacional do Agronegócio.

Alceu Moreira – Deputado Federal – Presidente Frente Parlamentar da Agricultura.

Gedeão Pereira – Diretor Relações Internacionais da CNA e Presidente da Farsul.

Moderador: Alexandre Velho – Presidente Federarroz

18:00 às 18:20 – Apresentação da nova chefia da Embrapa Clima Temperado

18:30 – Coquetel com Entrega de Prêmios – Homenagens Pá do Arroz

14.02.2020

7:30 às 12:00 – Visitas às Vitrines Tecnológicas – Roteiro Técnico – Lavouras

8:00 às 17:00 – Feira

8:00 às 12:00 – Dinâmicas de Equipamentos

14:00 – Ato da Abertura Oficial da Colheita do Arroz – Lavoura

17:00 – Encerramento do evento