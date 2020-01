30ª Abertura da Colheita do Arroz investe na busca de soluções ao produtor

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz, que chega a sua 30ª edição, ocorrerá entre 12 e 14 de fevereiro de 2020 na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, com o tema “Intensificação para Sustentabilidade”. O evento é uma excelente oportunidade para que os produtores possam ter acesso a todos os principais temas que influenciam nos resultados das suas atividades produtivas.

O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, salienta que em nenhum outro evento o produtor tem a chance de ter acesso no mesmo local a uma diversidade tão grande de informações focadas nas demandas de quem produz em terras baixas. Além disso, é um momento ímpar de trocar experiências com produtores de outras regiões do Rio Grande do Sul, de outros estados brasileiros e também com produtores e pesquisadores de outros países.

Um exemplo de oportunidade de obter informações altamente qualificadas e “na prática”, é o Roteiro Técnico, que ocorrerá nos turnos da manhã e contará com 34 vitrines tecnológicas de 20 empresas e instituições de pesquisa e ensino, dentre as que mais investem recursos em tecnologia no setor arrozeiro mundialmente. De acordo com o coordenador do Irga Zona Sul, André Matos, na parte das vitrines tecnológicas, a área principal de arroz segue com as mesmas cultivares.do ano passado, BRS Pampa CL e IRGA 431 CL, junto com um lançamento da Basf, Memby Porã. “Já na vitrine principal de soja haverá uma parte cultivada com arroz e irrigada por pivô”, observa, destacando que também terá uma presença mais enfática da pecuária com um gado no pasto em uma área preparada desde o inverno.

A programação de palestras também será uma ótima oportunidade de atualização – na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, no período da tarde, ocorrerá o Fórum Técnico e na quinta-feira, dia 13, será a vez do Fórum de Mercado. Fazem parte da agenda de palestras temas absolutamente estratégicos para a Sustentabilidade do produtor de grãos em terras baixas, como: exportação, inovação, empreendedorismo, economia, novas tecnologias, gestão de pessoas, entre outros. Na área técnica, o produtor que ganhou o prêmio nacional de produtividade em soja (CESB 2018/2019), contará ao público presente a sua experiência como produtor. Isso tudo em paralelo com a Feira de Produtos e Serviços.

Outro momento marcante durante a Abertura da Colheita do Arroz é a Entrega dos Prêmios “Pá do Arroz”, ocasião onde são reconhecidas pessoas e instituições que agregaram de forma positiva ao desenvolvimento da lavoura arrozeira e/ou tiveram performances de altas produtividades e colocaram a inovação em prática. Para fazer o encerramento do evento, na sexta-feira à tarde, há o Ato Simbólico da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, transmitido em rede nacional, com a cobertura da imprensa especializada e com a representatividade das esferas municipais, estaduais e federais.

Conforme o presidente da entidade, o evento será uma grande oportunidade para a busca de conhecimento referente às soluções dentro da porteira. “A expectativa é de superar o evento de 2019 que já foi marcante pela grande presença de público, com mais de sete mil pessoas percorrendo os espaços da Abertura da Colheita do Arroz. Nós esperamos trazer ainda mais oportunidades e conhecimento para que o produtor tenha soluções e busque cada vez mais um negócio rentável na sua atividade”, salienta.

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz é uma realização da Federarroz, que neste ano completa 30 anos de atividades, com correalização da Embrapa e patrocínio Premium do Irga.

Fonte: AgroEffective