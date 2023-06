2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar realiza Operação Força Verde – Quarta Colônia

Entre os dias 29 a 31 de maio, policiais militares do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (2º BABM) de Santa Maria realizaram operação para prevenção e repressão de crimes contra a flora e poluição nos municípios de Júlio de Castilhos, Dona Francisca, Faxinal do Soturno e Nova Palma, pertencentes a região da Quarta Colônia.

Durante a operação foram fiscalizadas três áreas de desmatamento disparadas pelo sistema MapBioma Alertas, totalizando 130 mil m² de desmatamento constatado em área do Bioma Mata Atlântica. Também foram fiscalizados diversos empreendimentos potencialmente poluidores, que tem as atividades passiveis de licenciamento pelo órgão ambiental competente, sendo lavrados 28 Termos Circunstanciados e seis Comunicações de Ocorrência Policial para as seguintes atividades:

Atividades potencialmente poluidoras:

– Oficina mecânica/chapeamento/pintura – 12 BO-TC

– Fábrica de móveis – 02 BO-TC

– Lavagem – 02 BO-TC

– Serraria – 02 BO-TC

– Desmanche de veículos – 01 BO-TC

– Fábrica de concreto – 01 BO-TC

– Fábrica de colchões – 01 BO-TC

– Metalúrgica – 01 BO-TC

– Posto de combustíveis – 01 BO-TC

– Tornearia – 01 BO-TC

– Poço Artesiano sem outorga – 01 BO-TC

Crimes contra a flora:

– Desmatamento – 04 BO-COP

– Poluição – 02 BO-COP

– Motosserra sem LPU – 03 BO-TC

Na operação, ao todo, como objeto dos delitos ambientais constatados acima, foram apreendidos 28 metros cúbicos de madeira e nove motosserras.

Fonte: Brigada Militar