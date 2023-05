2ª Conferência Estadual de Turismo inicia nesta terça-feira, em Restinga Sêca

O Plano Diretor de Turismo do Rio Grande do Sul vai ser discutido durante a 2ª Conferência Estadual de Turismo que acontece nesta terça, quarta e quinta-feira, dias 23, 24 e 25, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, na Região Turística da Quarta Colônia. O documento, que teve sua última versão elaborada há 10 anos, deve estabelecer diretrizes, metas e programas que serão executados no setor no período em que estiver em vigor.

Durante o encontro, os participantes indicarão ainda princípios norteadores para o planejamento e a execução orçamentária e financeira para o Turismo, propondo formas de captação de recursos de origem pública e público-privada para o setor. A Conferência é uma demanda antiga do Turismo, prevista na lei 14.371, de 2013, e deve funcionar como instrumento de atualização do Plano Diretor a cada quatro anos.

Para debater os assuntos em pauta, serão convidados os integrantes do Conselho Estadual de Turismo (Conetur), os representantes das entidades vinculadas ao setor e todos os representantes da esfera privada do setor, como donos de hotéis e agências de viagem. Após o evento e as decisões, o documento produzido será submetido à análise do Conetur pelo prazo de 60 dias.