28ª Região Turística da Quarta Colônia é beneficiada com recursos financeiros destinados para a cultura

Foto: Condesus

Nesta quarta-feira, dia 26, estiveram reunidos na sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), em São João do Polêsine, os secretários, coordenadores e dirigentes da Cultura da 28ª Região Turística da Quarta Colônia formada pelos nove municípios: Agudo, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Entre as pautas da reunião, além dos diversos assuntos tratados, estava quanto aos editais das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc.

As leis buscam apoiar ações e investimentos na área da cultura, quando durante a reunião foi tratado, principalmente, a complexidade dos editais e todo o trâmite burocrático de cadastramento até a prestação de contas. No encontro foi debatida a possibilidade de contratação de assessoria para acompanhamento do processo e, desta forma, conseguir investir os valores disponíveis nos municípios, assunto ainda a ser compartilhado com os gestores municipais.

Os valores disponíveis por município pela Lei Paulo Gustavo foram:

Agudo R$ 172.541,13

Dona Francisca R$ 49.972,77

Faxinal do Soturno R$ 75.541,38

Ivorá R$ 42.170,99

Nova Palma R$ 74.508,58

Pinhal Grande R$ 59.253,95

Restinga Sêca R$ 158.274,78

São João do Polêsine R$ 46.790,65

Silveira Martins R$ 45.611,31