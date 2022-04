22ª Fenarroz será de 14 a 19 de junho

De acordo com a Comissão Executiva da 22ª Fenarroz – Multifeira do Agronegócio, que ocorrerá de 14 a 19 de junho de 2022, o evento que é anual e vitrine do agro em Cachoeira do Sul e região, tem como foco promover o setor com grandes negócios.

Tendo como seu principal objetivo fomentar a economia do Município trazendo inovação, tecnologia e informação para o meio rural traz, anualmente, grandes expositores voltados à indústria, implementos, máquinas e veículos, comércio de lojistas em geral, agricultura familiar e alimentação.

Conforme o presidente da Feira, Coronel Francisco de Paula Vargas Junior, a partir da 22ª Fenarroz, o evento terá como foco realizar grandes negócios para o setor agrícola, porém, sem atrações artísticas. “Entendemos a importância da festa para a população cachoeirense e, para isso, estamos realizando uma programação especial para o segundo semestre de 2022. No momento, nosso maior objetivo é alavancar o agronegócio”, completa Francisco.

Além disso, o presidente ressalta que a perspectiva é de uma grande Feira, pois já possuem mais de 80% da área externa do parque comercializada para grandes empresas.

“Com o número de espaços já vendidos até o momento e com o que estamos vendo com as feiras que já aconteceram em toda a região, já conseguimos prever um evento de grande sucesso”.

Ainda, segundo o presidente da Feira, depois de dois anos das atividades afetadas por conta da pandemia, com vacinação da população contra a Covid-19, a estimativa é que a 22ª Fenarroz receba pelo menos 50 mil pessoas.