20ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes no Balneário das Tunas

A fé e devoção a Nossa Senhora dos Navegantes devem levar novamente centenas de fiéis ao Balneário das Tunas no dia 2, para a 20ª edição da festa em honra a rainha das águas.

A programação organizada pela Associação dos Amigos da Praia das Tunas, Associação dos Barqueiros e Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Restinga Sêca, segue os moldes dos anos anteriores, iniciando com procissão fluvial às 9h30min, com participação de dezenas de embarcações decoradas conduzindo a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes pelas águas do Rio Vacacaí até o balneário. Os fieis acompanham o cortejo da areia, pedindo graças e oferecendo flores em agradecimento.

Após a chegada da procissão fluvial haverá benção especial e a imagem segue em caminhada até a sede da Associação Amigos da Praia das Tunas, onde será celebrada missa festiva, com transmissão da Rádio Integração.

Ao meio-dia haverá almoço, com venda de churrasco, risoto e saladas. E, à tarde, seguem os festejos com reunião dançante com animação de Leandro Trindade.