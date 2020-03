20ª Expoagro Afubra: oportunidade da cidade conhecer a realidade do campo

Valorização do agricultor: do campo à cidade. Este será o tema da 20ª Expoagro Afubra que, neste ano, para comemorar os 20 anos da Feira e também os 65 anos da Associação dos Fumicultores do Brasil, será realizada durante quatro dias, encerrando-se no sábado, 21 de março. “Pretendemos mostrar o caminho que a produção faz a partir do momento em que é produzida nas propriedades rurais até chegar às casas dos consumidores finais. Queremos mostrar a importância das comunidades rurais e a sua relação com o meio urbano”, explica o coordenador da Expoagro Afubra, engenheiro agrônomo Marco Antonio Dornelles.

Como são produzidos os alimentos e demais produtos no campo? Quais os maquinários utilizados? Estas são algumas das questões que expositores, entidades e instituições que integram a 20ª Expoagro Afubra vão procurar responder durante a feira, mas, principalmente, no sábado, 21 de março, quando é esperado um público mais urbano. “A Feira já está consolidada por levar ao encontro do produtor rural as últimas novidades em termos de cultivares, novas tecnologias e maquinários. Todos os tradicionais setores e mais algumas novidades estarão à disposição do público visitante, durante os dias 18, 19, 20 e 21 de março”, explica Dornelles. Entretanto, diz Dornelles, a expectativa é por um público urbano maior do que nas últimas edições. “Há muitos anos já nos solicitavam a Feira ser realizada também no sábado. Por este ano ser comemorativo e com um tema de suma importância para o produtor rural, iremos atender esse pedido. Será uma excelente oportunidade para as pessoas da cidade conhecerem a realidade do campo”, destaca Dornelles.

SÁBADO – Por ser um ano comemorativo, a tradicional solenidade de abertura se tornará a solenidade comemorativa dos 65 anos da Afubra e dos 20 Anos da Expoagro Afubra. Acontecerá no sábado, dia 21, a partir das 9h, no palco do Espaço Cultural. A solenidade contará com a presença de autoridades, como a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O sábado continuará especial pois, além do andamento normal da Feira, atividades culturais e artísticas estão sendo organizadas. A partir das 11h, no palco do Espaço Cultura haverá o show Um canto de saudade, de Barbosa Lessa. Nesse mesmo palco, às 16h, haverá a apresentação do Renato Borghetti com sua Fábrica de Gaiteiros. “Além da possibilidade de visitar a Feira e todos os seus espaços e expositores, os visitantes de sábado poderão assistir a duas magníficas apresentações”, destaca Dornelles.

CANAL RURAL – Novidade para a 20ª Expoagro Afubra, um painel sobre Oportunidades e Desafios para a Agricultura será realizado na quinta-feira, 19 de março. A organização é da Afubra e do Canal Rural. Os temas Sustentabilidade, Tecnologias para o Campo e Produtividade e Desafios e Oportunidades serão abordados por painelistas da Afubra, Syngenta, Yara Brasil Fertilizantes e Jacto. O painel está marcado para iniciar às 10 horas e será transmitido ao vivo pelo Canal Rural, direto do palco do Espaço Cultural, dentro do Parque da Expoagro Afubra.

ARENA DE INOVAÇÃO – Outra novidade para a Expoagro Afubra 2020 será a Arena de Inovação, que estará ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar. A programação do espaço será dividida em quatro partes: Painel de Inovação, Intercâmbio de Inovação no Agro, Exposição de Startups e Desafios do Agro. O Painel de Inovação será realizado nas manhãs dos dias 18, 19 e 20, no espaço da Arena, e contará com a apresentação de produtores rurais que já investem em tecnologias e inovação. O Intercâmbio será nestes mesmos três dias, na parte da tarde, com apresentação de universidades que tenham trabalhos voltados ao agro. A Exposição de Startups ocorrerá durante os quatro dias da Feira, também na Arena. Já o Desafios do Agro ocorre no dia 20, sexta-feira, das 9 horas às 18 horas, no Centro Vocacional Tecnológico, onde alunos de escolas técnicas e universidades irão competir para verificar problemas enfrentados pelo produtor rural e encontrar soluções para eles.

EDUCAÇÃO RURAL – O Projeto Verde é Vida, além da exposição dos trabalhos científicos de alunos dos três Estados do Sul do Brasil, promoverá o Fórum Sul-Brasileiro Verde é Vida. Nos três primeiros dias da Feira, o Fórum acontecerá no palco do Espaço Cultura, sempre com início às 14 horas. O Fórum contará com a apresentação de inovações realizadas pelas escolas para a Educação Rural.

Dornelles ainda destaca que a programação é extensa e dinâmica, sempre tendo olhar sobre o tema da Feira. Ainda acontecerão a inauguração da ampliação do Pavilhão da Agricultura Familiar; o Fórum de Diversificação de Atividades Rurais; o painel Nova Geração do Agro, promovido pela Souza Cruz; o painel Histórias de Quem Constrói o Futuro, da JTI e Winrock International; o Seminário Estadual do Programa Pró-Etanol RS e o painel Década da Agricultura Familiar. A programação completa e mais informações sobre a 20ª Expoagro Afubra podem ser acessadas no site www.afubra.com.br/expoagro.

Fonte: Afubra