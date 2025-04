1º Prêmio Boas Práticas Docentes irá valorizar e premiar professores de Agudo

A Prefeitura de Agudo lançou na última segunda-feira, dia 31, o 1º Prêmio Boas Práticas Docentes, uma iniciativa para valorizar e premiar professores que transformam a educação municipal com inovação e dedicação.

A ação é destinada aos professores da rede pública municipal que desenvolveu uma experiência pedagógica inovadora e de impacto, desejando compartilhar a experiência com os demais educadores. Os professores podem concorrer em uma das seguintes categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais (Ciclo de Alfabetização: 1º, 2º e 3º anos), Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), Ensino Fundamental – Anos Finais (6º a 9º anos) e Educação Especial.

As práticas pedagógicas podem abordar diferentes temáticas como: esporte como estratégia de aprendizagem, conservação e uso consciente da água, preservação ambiental e sustentabilidade, estímulo ao conhecimento científico por meio da inovação, uso de tecnologias de informação e comunicação na educação, práticas educacionais antirracistas, Educação Patrimonial, valorização da cultura dos povos originários (alemães, italianos, afrodescendentes, indígenas), práticas integrativas voltadas para saúde e bem-estar

As inscrições estão abertas até o dia 4 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente online, preenchendo o formulário eletrônico e enviando-o via Central de Atendimento no protocolo. As experiências premiadas serão reconhecidas e divulgadas como referência na rede municipal de ensino.

O edital completo pode ser acessado no link:

https://www.agudo.rs.gov.br/portal-da-transparencia/outros-editais

Com informações da Prefeitura de Agudo.