1º Giro Ciclístico de São João do Polêsine ocorreu no último domingo

No último domingo, dia 25, aconteceu o 1º Giro Ciclístico de São João do Polêsine alusivo aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, promovido pela Società Amici D’italia Polesane Nel Mondo, A organização do evento contou com a experiência fundamental de Marcelo Bisognin e equipe, além do vice-presidente da Associação Italiana e presidente da Rota dos Dinossauros, José Guilherme Ortiz Rosso.

Apesar das condições climáticas não muito favoráveis, 140 ciclistas dos municípios de São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Dona Francisca, Restinga Sêca, Candelária, Agudo, Santa Maria, Itaara, Horizontina, São Pedro do Sul, São Sepé, Alegrete, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Tupanciretã e São Gabriel compareceram e abrilhantaram o evento.

A rota escolhida percorreu belas paisagens naturais do interior do município, passando pela Linha Bom Fim, pelo Capitel na Estrada das Sete Porteiras à Ribeirão, chegando até Vale Vêneto, Distrito Turístico de São João do Polêsine.

Segundo a presidente da Società, Maria de Fátima Giacomini, a Associação Italiana tem uma estreita relação com o ciclismo, pois em 2014 recebeu o 1º Giro Ciclístico da Quarta Colônia com ciclistasda do Vêneto, na Itália. Em 2017, recebeu o grupo Free Bikers de Porto Viro, também da Itália.

O ciclísmo é mais do que um esporte na Itália, é uma parte importante da cultura e da identidade nacional.

Um momento importante do evento foi a bênção dada pelo pároco Francisco Figueiró, antes da largada dos ciclistas, quando a ação ciclísticas contou também com a presença da prefeita Jaqueline Milanesi e a participação do Lions Club de São João do Polêsine com a campanha “Alerta sobre o Diabetes”, com testes de glicemia e material informativo.