1º Fórum Municipal de Turismo de Restinga Sêca ocorrerá nesta quarta-feira

Ocorrerá nesta quarta-feira, dia 29, no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, o 1º Fórum Municipal de Turismo. O evento é gratuito e terá como principal finalidade debater as potencialidades do turismo.

Com atividades a serem realizadas pela manhã e tarde, na programação estão painéis, “cases” de sucesso, participação de agências de turismo, debates, entre outras atividades.

Evento é uma promoção da Prefeitura de Restinga Sêca, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco e Emater.

Confira a programação:

8h30min – Recepção

9h – Painel: O turismo no município de Restinga Sêca

9h45min – Case Recanto Maestro

10h30min – Intervalo

10h45min – Painel Emater: Uma iniciativa de diversificação da propriedade

11h30min – espaço geoparque e turismo

12h – Almoço

13h30min – Agências de turismo como promotores dos roteiros

14h15min – Caminhos de Caravaggio: Experiência de fé, devoção e empreendedorismo

14h45min – Assinatura do termo de parceria com o Sebrae e lançamento oficial do roteiro “Nos trilhos da cultura e do sabor”

15h45min – Encerramento