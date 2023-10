1º Encontro do Agricultor em Faxinal do Soturno ocorrerá nesta quinta-feira

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno realizará, em parceria com a Emater e a Associação, Comercial, Industrial e de Serviços (Acis), o 1º Encontro do Agricultor em Faxinal do Soturno. O evento acontecerá nesta quinta-feira, dia 19 às 19h no Salão Comunitário Santo Antônio.

Com o tema “Do pré ao pós plantio: aumentando a produtividade da sua lavoura”, a programação contará com a palestra do professor Ênio Marchesan e da doutoranda Isabela Bulegon Pilecco. Serão abordados, neste primeiro encontro, temas sobre os cultivos da soja e arroz. Após a palestra haverá um jantar para os participantes.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3139.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno