1ª Feira Multicultural de Restinga Sêca – “Educação, Cultura e Inovação” ocorrerá em agosto

Professora Rosa Maria e a secretária Silvia.

A professora Rosa Maria Odorissi Sangoi será a patrona da 1ª Feira Multicultural de Restinga Sêca – “Educação, Cultura e Inovação”. O convite para a educadora foi realizado na última sexta-feira, dia 10.

Com o convite entregue pelas mãos de Silvia Maria Mohr, secretária municipal da Educação, na oportunidade foi divulgada os detalhes do evento que ocorrerá nos dias 18 e 19 de agosto, no Centro de Eventos.

Na programação está a participação de Gujo Teixeira, Thomas Machado e Luiza Barbosa, além do escritor Pedro Guerra e outras atrações culturais. O evento é uma parceria da Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer