1ª Fase do asfaltamento da ERS-348, em Faxinal do Soturno, deve ser concluída até 30 de abril

Na última sexta-feira, dia 12 de março, o engenheiro responsável pela obra de asfaltamento da ERS-348 em Faxinal do Soturno, Jaime Barrios da Costa, esteve no gabinete do prefeito Clovis Alberto Montagner. Na ocasião, ele se apresentou ao Chefe do Executivo e falou sobre o andamento dos trabalhos na estrada que é o principal acesso a Santos Anjos. O funcionário da Planaterra informou que a previsão para a conclusão desta primeira fase da obra, até a ponte sobre o Rio Soturno, é 30 de abril.

Conforme o prefeito Clovis Alberto Montagner, também foi tratado sobre os acessos das lavouras que ficam nas margens da ERS-348, que não estão inclusos no projeto do asfaltamento. Diante disso, ficou acordado que a solução estará a cargo da Prefeitura e dos proprietários.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno