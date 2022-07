1ª Copa Agudo – Ilo Friedrich de Futebol iniciará nesta terça-feira

Iniciará nesta terça-feira, dia 26, a primeira edição da Copa Agudo – Ilo Friedrich. O evento prevê reunir mais de 1500 pessoas, entre atletas, dirigentes e familiares, com a chegada de 20 clubes, em 40 equipes, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para as disputas de futebol nas categorias de base. A abertura da competição acontece hoje, a partir das 18h, na Praça da Emancipação, com um desfile dos times participantes.

Ao todo, quatro sociedades esportivas sediarão os jogos: Atlético Clube Avenida, Grêmio Esportivo Elite, Esporte Clube Porto Alves e Estádio Colosso do Jacuí de Dona Francisca. As competições seguem até dia 31, simultaneamente nos cincos campos, a partir das 8h.

A realização conta com apoio da Administração Municipal, através da Secretaria de Educação e Desporto, com patrocínio da Friedrich Distribuidora e Super Lis, e a organização do Planeta Bola Eventos Esportivos, empresa que realiza as competições de categoria de base em diversas cidades do Brasil.

As equipes serão divididas em cinco categorias, conforme os anos de nascimento em 2005/2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

Durante este período, os atletas receberão refeições e estarão alojados em escolas, clubes e entidades do município. Há a previsão da presença de captadores de grandes clubes, como Grêmio, Internacional, Fluminense, Azuriz, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.

Fonte: Prefeitura de Agudo