19º Encontro de Mulheres da Cotrisel ocorrerá no dia 12 de março

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel) confirmou para o próximo dia 12 de março a realização do 19º Encontro de Mulheres da Cotrisel. Evento inicia às 14h, na sede da Associação dos Funcionários da cooperativa, em São Sepé.

Na programação do evento está a palestra “Exercício físico: a importância para saúde do corpo e da mente” com as fisioterapeutas Carla Müller, Natália Milanesi e o profissional de Educação Física, Éverton Vidal; apresentação musical com o grupo “As Maragatas”; e palestra com Vera Miranda sobre “A importância da mulher na sociedade”.

As inscrições, que são limitadas e estão abertas até o dia 7 de março, podem ser realizadas na sede e no Supermercado da Cotrisel de São Sepé e nos escritórios da cooperativa das unidades. Podem participar do encontro as associadas, esposas e filhas de associados da cooperativa.

O evento, que celebra o Dia Internacional da Mulher, seguirá todas as medidas de prevenção em relação à pandemia da Covid-19, quando será permitida a entrada somente com o uso correto da máscara e com o esquema vacinal completo. Além disso, não será permitida a entrada de crianças.