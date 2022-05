18º JuvEnart ocorrerá em Restinga Sêca

Divulgado neste mês de maio pela comissão organizadora a realização do 18º Concurso Estadual de Danças Tradicionais – Categoria Juvenil (JuvEnart) em Restinga Sêca. Evento artístico/tradicionalista ocorrerá de 29 a 31 de julho no Centro Esportivo Educacional Antonio Meneghetti, no Recanto Maestro.

Com realização do CTG Sentinela da Querência, de Santa Maria, e 13º Região Tradicionalista (13ª RT), o evento tem por finalidade a preservação, valorização e divulgação das artes, da tradição e da cultura popular do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente realizado em Santa Maria, agora, depois de dois anos sem ocorrer em razão da pandemia do Covid-19, o JuvEnart acontecerá na Quarta Colônia.

Segundo os organizadores, o JuvEnart tem por objetivo proporcionar aos jovens a oportunidade de participar de um evento envolvendo entidades tradicionalistas de diferentes regiões e cidades do estado e também do país.

Programação

– Sexta-feira – Dia 29

Manhã: Bloco 1 – Júnior

Tarde: Bloco 2 – Júnior + Dança de Salão

Noite: Bloco 3 – Júnior

– Sábado – Dia 30

Manhã: Bloco 1 – Sênior

Tarde: Blocos 2 e 3 – Sênior

Noite: Bloco 4 – Sênior

– Domingo – Dia 31

Manhã: Chula

Tarde: Final Júnior + Final Sênior

Noite: Resultados