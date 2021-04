Dois projetos do CAPPA/UFSM receberão financiamento da FAPERGS

Dois projetos do Centro de Apoio a Pesquisa Paleontológica – CAPPA da UFSM, localizado em São João do Polêsine, receberão financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS.

Um deles é o projeto “Reconstruindo feras do passado: geração de modelos anatômicos virtuais e avaliação da massa corporal de tetrápodes extintos através de métodos volumétricos” que será coordenado pelo paleontólogo Flávio Augusto Pretto.

O outro projeto denominado “O alvorecer da era dos dinossauros: investigando as paleofaunas triássicas do Rio Grande do Sul” será coordenado pelo paleontólogo Rodrigo Temp Müller.

​​Os projetos foram submetidos para a chamada do Edital FAPERGS 10/2020 – Auxílio Recém Doutor e terão vigência de 24 meses.

Fonte: Cappa/UFSM

Créditos da imagem:

Fotografia por Rodrigo T. Müller

Modelos digitais por Flávio A. Pretto

Reconstrução do dinossauro em vida por Douglas M. Heman.