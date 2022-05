16ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre inicia nesta terça-feira

Inicia nesta terça-feira, dia 24, e segue até a quinta-feira, dia 26, a 16ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre. Evento ocorrerá no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

Durante os três dias do evento os vereadores dos 11 municípios que integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, o qual tem como presidente Bianco Piccinin (MDB), presidente da Câmara de Vereadores de Ivorá, irão apresentar demandas ao Governo do Estado relacionadas a educação, agricultura, obras, saúde, turismo, entre outras. Ato contará com a presença de secretários estaduais ou representantes, além de deputados e prefeitos da região.

Abertura oficial do evento ocorrerá nesta terça-feira, dia 24, às 14h, com transmissão da Rádio Integração que também acompanhará os demais dias da programação.

Integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região os municípios de Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.