AMF lança curso de ‘Vendas e Atendimento ao Cliente’ e Núcleo de Idiomas

Com o mercado cada vez mais competitivo e em constantes evoluções, ter o setor comercial como uma escuderia, engajado nas metas e valores da empresa se torna peça-chave para um resultado vencedor.

Sabendo disso, a Antonio Meneghetti Faculdade apresenta ao mercado de modo inédito por meio de sua Escola de Negócios, o curso Vendas e Atendimento ao Cliente, com o objetivo de fornecer de modo vivo e eficaz aos empresários e gestores comerciais, ferramentas, métodos e passagens práticas.

Ao decorrer do curso, o aluno terá contato com professores especialistas, grandes empresários com sucesso comprovado no mercado, consultores e experts na área, que proporcionarão de maneira real e concreta, a formação de habilidades e competências para o sucesso e êxito empresarial.

Inscreva-se clicando AQUI

Confira os principais conteúdos trabalhados:

Potencial natural e Core Business

Competência Competitiva

Como gerar valor ao meu produto

Posicionamento do produto no mercado, diferenciação e colocação em meio à concorrência

Planejamento Estratégico Comercial

Estruturação do Processo de Vendas

Seleção de Vendedores

Formação de Vendedores

Formas de Vendas

Gestão de equipe Comercial

Atendimento ao Cliente

Endomarketing

Análise e oportunidade de crescimento no mercado

Nova LGPD aplicada às relações comerciais.

Núcleo de Idiomas

A Antonio Meneghetti Faculdade também está com as matrículas abertas para os cursos de extensão em línguas: Inglês, Italiano, Espanhol e Alemão. Com módulos de duração de três meses e professores com experiências internacionais, é uma ótima opção para iniciar ou aperfeiçoar uma língua estrangeira.

O início das aulas está previsto para o dia 23 de março.

Inscreva-se clicando AQUI

Confira o calendário e horários dos cursos.

Italiano Iniciante → Terça | 17:00 – 19:00

Espanhol Iniciante → Terça | 17:00 – 19:00

Alemão Iniciante → Quarta | 19:30 – 21:30

Inglês Iniciante → Quinta | 19:30 – 21:30

Fonte: AMF