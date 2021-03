Projeto de Fontes Protegidas melhora acesso à água em Agudo

A Secretaria de Agricultura e a Defesa Civil Municipal estão desde o início do ano realizando visitas as propriedades rurais de Agudo e executando os levantamentos técnicos a respeito da construção de fontes protegidas.

Os laudos, depois de prontos, conferem a liberação para que este trabalho possa ser realizado junto às comunidades solicitantes.

Conforme o engenheiro agrônomo, Giovane Neu, este projeto tem como objetivo oferecer água de qualidade a população residente da zona rural, bem como, minimizar os efeitos das últimas estiagens.

Manutenção de estradas

Já a Secretaria de Obras de Agudo segue trabalhando pelo interior do município, para garantir uma efetiva manutenção das estradas.

Destaca-se a obra de abertura de estrada de acesso à Gruta do Índio. Esta obra será importante para garantir melhor logística para os munícipes e visitantes, uma vez que possibilitará uma ligação da Linha Boêmia com a parte “alta” do município, como a Linha dos Pomeranos.

Além disso, serviços de manutenção de vias estão sendo feitos na parte alta da Linha Araçá e também na Linha das Flores.

