Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá atualiza cadastros

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá está fazendo o recadastramento das famílias atendidas, sendo este condicional para o acesso aos programas da pasta. A informação é da titular da pasta, Cheila Zanon.

“Outra ação, que está sendo desenvolvida pela Secretaria, é que as comunidades do interior devem fazer a indicação de novos representantes para compor o Conselho de Política Agrícola (titular e suplente)”, destaca a secretária , acrescentando que a entrega das indicações é uma decisão do Conselho e quem não fizer a nomeação perde, temporariamente, o direito aos serviços da Secretaria (atendimento veterinário e serviços particulares de máquina). “A medida visa ‘renovação’, segundo a Lei, que rege o Conselho de Política Agrícola”, explica Cheila.

Outra solicitação para os agricultores que estão com as máquinas e equipamentos da Patrulha Agrícola, em suas residências, é que façam a entrega o mais breve possível. “O objetivo é para que possamos avaliar e providenciar a manutenção e os consertos necessários para disponibilizar a Patrulha Agrícola em condições de uso para os nossos produtores”, argumenta a secretária.

Até 5 de março a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente estará realizando as inscrições para o programa de horas máquinas pesadas (retroescavadeira hidráulica e trator de esteira), sendo que o na ocasião o interessado deverá informar o total de horas necessárias em sua propriedade. Para a realização da inscrição é obrigatório estar em dia com o cadastro e com a Tesouraria da Administração Municipal.

MEIO AMBIENTE, INSPETORIA VETERINÁRIA E TALÕES DO PRODUTOR – o atendimento no Setor de Meio Ambiente e Inspetoria Veterinária é realizado somente no turno da manhã pelo funcionário, Fábio Luis dos Santos, e os serviços de apresentação e retirada dos talões do produtor é feito pelo funcionário Luciano Moraes.

