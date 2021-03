Reuniões de abertura do ano letivo em Dona Francisca

A Secretaria Municipal de Educação de Dona Francisca, realizou a abertura do ano letivo de 2021, na última sexta-feira, dia 26, na EMEF Antonio Luis Barchet. Na ocasião, reuniram-se gestores, coordenadores e professores que no primeiro momento foram acolhidos num café da manhã de boas-vindas.

O prefeito, Olavo Cassol, desejou a todos um ano letivo de realizações e superação das adversidades causadas pelo momento atual. Logo após a exibição do vídeo “A Lição dos Girassóis”, a vice-prefeita, Marizanda Schio, ressaltou a importância da união e do fortalecimento da equipe. Na oportunidade, foi oficialmente apresentada a secretária de Educação, Elisana Cassol. Conforme ela, apesar dos intensos preparativos, as aulas presenciais estão suspensas até as novas orientações do Governo do Estado, visto que o RS decretou bandeira preta. A assessora jurídica, Eliana Rubin, falou com propriedade sobre “Ética e responsabilidade”.

Ainda foram tratados assuntos relevantes, como: calendário escolar, elaboração do Plano de Ação/2021 e quadro dos professores e outros assuntos pertinentes ao ensino e retomada as aulas.

A partir de março, as escolas estão abertas com número reduzido de servidores, para esclarecimentos aos pais, matrículas e documentação, no entanto, sem o retorno presencial dos alunos.

Na tarde do dia 26 de fevereiro, a reunião foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes, com os pais e responsáveis pelos alunos, para tratar assuntos referentes ao retorno às aulas presenciais de 2021.

A secretária de Educação, Elisana Cassol, e vice-prefeita, Marizanda Schio, bem como a coordenação e professoras estiveram presentes para prestar informações quanto ao plano de ação e os protocolos sanitários pertinentes neste momento de pandemia. ´

Na oportunidade, foram esclarecidas muitas dúvidas quanto à rotina escolar, transporte e recursos humanos para o atendimento dos alunos. A secretária ressaltou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas, seguindo as orientações dos órgãos competentes para garantir a segurança da comunidade escolar.

Outro ponto exposto e explicado aos presentes foi o Termo de Responsabilidade, o qual dá opção pelo ensino presencial ou remoto, havendo uma significativa adesão pelo presencial.

Esta semana, conforme o decreto da bandeira preta pelo RS, a Secretaria de Educação está aguardando um novo posicionamento para reavaliar o retorno as atividades escolares.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca