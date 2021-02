IBGE abre vagas temporárias para o Censo 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou dois editais para os processos seletivos simplificados com 204.307 vagas temporárias destinadas à organização e coleta do Censo Demográfico 2021. São oferecidas 181.898 vagas para Recenseador, 16.959 para Agente Censitário Supervisor (ACS) e 5.450 para Agente Censitário Municipal (ACM) em 5.297 municípios do país.

INSCRIÇÕES – As inscrições para Agente Censitário Municipal e Supervisor começaram na sexta-feira, dia 19 e seguem até 15 de março. A taxa de inscrição é de R$ 39,49. Já para as vagas de Recenseador, o prazo inicia em 23 de fevereiro e vai até 19 de março. A taxa de inscrição é de R$ 25,77. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

REQUISITOS – Para Recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo. A remuneração será por produtividade e a jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. Para ambas as funções de Agente Censitário é exigido ensino médio completo. A remuneração é de R$ 2.100 para Agente Censitário Municipal e de R$ 1.700 para Agente Censitário Supervisor, com jornadas de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Os candidatos devem ficar atentos aos demais requisitos de cada função, descritos nos editais dos certames.

CRONOGRAMA – Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva prevista para ocorrer presencialmente no dia 18 de abril, para as funções de Agentes Censitários, e no dia 25 de abril, para a função de Recenseador, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. Essa diferença de datas permite ao candidato participar dos dois processos seletivos.

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O cronograma detalhado de ambos os processos seletivos está disponível nos editais e dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 536 4885.

Conforme os quadros de distribuição das vagas, disponíveis no site da empresa organizadora dos processos seletivos, há vagas para os municípios da região:

Município ACM ACS Recenseador Agudo 1 2 16 Dona Francisca – – 3 Faxinal do Soturno 1 2 7 Formigueiro 1 – 7 Ivorá – – 2 Nova Palma 1 – 6 Paraíso do Sul 1 – 8 Restinga Sêca 1 2 16 São João do Polêsine – – 3 Silveira Martins – – 3

SERVIÇO

Processo seletivo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargos: Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)

Inscrições e taxa:

Para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor, até 15 de março. Taxa: R$ 39,49

Para Recenseador, entre 23 de fevereiro e 19 de março. Taxa: R$ 25,77

Provas:

18 de abril para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor.

25 de abril para Recenseadores.

Clique AQUI para acessar o edital para Agente Censitário

Clique AQUI para acessar o editar para Recenseador

Fonte: Cebraspe