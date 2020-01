15º Festival da Uva e das Águas de Silveira Martins será de 10 a 19 de janeiro

A Prefeitura Municipal de Silveira Martins, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos, promove o tradicional Festival da Uva e das Águas.

A 15ª edição do Festival será de 10 a 19 de janeiro, na localidade de Val Feltrina, contando com eventos culturais, esportivos e gastronômicos.

Entre as atrações estão: inauguração do Pórtico “Caminho da Uva e das Águas”, oficina com produtos derivados da Uva e Roteiro da Uva, com venda de sucos, vinhos, uvas e derivados nas propriedades e cantinas da localidade de Val Feltrina. A programação conta ainda com Torneio de Voleibol de Dupla Mista e tornei de bocha.

PROGRAMAÇÃO:

11 de Janeiro (Sábado)

– 10h: Inauguração do Pórtico “Caminho da Uva e das Águas”

– 20h30min: Filó na SAREC Val Feltrina (levar um prato de doce, salgado ou bebida.

12 de Janeiro (Domingo)

– 9h: Torneio de Voleibol de Dupla Mista – Local: SAREC Val Feltrina

– 12h30min: Almoço Típico Italiano – Local: SAREC Val Feltrina

– 10h às 19h: Roteiro da Uva com venda de sucos, vinhos, uvas e derivados nas propriedades e cantinas da localidade de Val Feltrina

13 e 14 de Janeiro (Segunda-Feira e Terça-Feira)

– 10h às 19h: Roteiro da Uva com venda de sucos, vinhos, uvas e derivados nas propriedades e cantinas da localidade de Val Feltrina

15 de Janeiro (Quarta-Feira)

– 13h30min: Oficina com produtos derivados da Uva – Inscrições na Emater

16 e 17 de Janeiro (Quinta-Feira e Sexta-Feira)

– 10h às 19h: Roteiro da Uva com venda de sucos, vinhos, uvas e derivados nas propriedades e cantinas da localidade de Val Feltrina

18 de Janeiro (Sábado)

– 8h: Abertura do Torneio de Bocha – Local: SAREC Val Feltrina

– 10h às 19h: Roteiro da Uva com venda de sucos, vinhos, uvas e derivados nas propriedades e cantinas da localidade de Val Feltrina

19 de Janeiro (Domingo)

– 8h: Torneio de Bocha – Local: SAREC Val Feltrina e Canchas do Município

– 12h: Almoço Típico Italiano – Local: SAREC Val Feltrina

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins