15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre inicia nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, dia 9, a 15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre, evento este organizado pelo Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, que será no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

Com três dias de atividades, a ação tem por objetivo apresentar as demandas municipais e regionais. Durante o ato de abertura do evento, as autoridades presentes farão um pronunciamento oficial. Na cerimônia, além de cada município apresentar suas demandas municipais, serão manifestadas pautas regionais como a duplicação da RSC-287 e construção de uma praça de pedágio.

Segundo o vereador Mauro França da Costa, presidente da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca e também atual presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, a marcha é uma forma de buscar atender as necessidades da região.

Integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região os municípios de Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.

A Rádio Integração estará acompanhando os três dias da 15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre.