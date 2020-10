157ª Zona Eleitoral terá algumas alterações de locais para as eleições 2020

A 157ª Zona Eleitoral, com sede em Restinga Sêca e que atende aos municípios de Restinga Sêca, Paraíso do Sul e Formigueiro divulgou nesta terça-feira, dia 27, algumas alterações nos locais de votação que serão realizadas para as eleições de 15 de novembro.

Algumas seções terão os eleitores distribuídos entre outras seções no mesmo local de votação e ainda houve a extinção de seções com menos de 80 eleitores. Os eleitores das seções extintas serão movidos para outra seção a qual passarão a votar a partir desta eleição.

De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral, Gustavo Estrella, o principal motivo para a redução das seções eleitores é a falta de urnas eletrônicas em nível nacional.

Confira abaixo as principais mudanças:

RESTINGA SÊCA – CIDADE

Serão distribuídas as seções 001 (Salão Paroquial), 027 (Escola Francisco Manoel), 425 (Escola Erico Veríssimo), 426 (Escola Francisco Giuliani) e 033 (Salão da Comunidade Evangélica) – seus eleitores foram distribuídos nas outras seções do mesmo local. Os eleitores votarão normalmente na urna eletrônica da seção para a qual estarão distribuídos. Haverá orientação no local de votação.

As seções do Centro Comunitário do Bairro São Luiz passarão a funcionar na EMEI Gente Inocente a partir desta eleição.

Serão anexadas as seções 488 e 039 – eleitores foram movidos para outra seção, na qual passarão a votar a partir desta eleição.

Os eleitores da seção 488 localizada na EMEI Gente Inocente passaram a integrar a seção 421, no mesmo local e os eleitores da seção 039 localizada no Salão da Comunidade Evangélica passam a integrar a seção 028, no mesmo local.

RESTINGA SÊCA – INTERIOR

As seções 403, 035, 414, 408, 420 e 413 foram anexadas a outras seções: eleitores foram movidos para outra seção, na qual passarão a votar a partir desta eleição.

Eleitores da seção 403 – Comunidade São Rafael – São Rafael, passarão para a seção 009 – Associação Esportiva Tresvendense Três Vendas.

A seção 035 foi anexada a seção 011, permanecendo no mesmo local de votação – Escola Manoel Albino em São Miguel Velho.

Eleitores da seção 414 – Escola Desativada Castro Alves – Campo Bonito passarão para a seção 002 – Clube Familiar Unido – Várzea Do Meio

Eleitores da seção 408 – Capela Nossa Senhora de Lourdes – Colônia Borges/Beirado passarão para a seção 016 – Salão Nossa Senhora da Saúde – Colônia Borges/Saúde.

Eleitores da seção 420 – Centro Comunitário de Santa Lucia – Santa Lúcia passarão a votar na seção 031 – Centro Comunitário Santuário

E os eleitores da seção 413 – Escola Municipal Maximiliano Druzian – São Sebastião passarão para a seção 424 – Escola Municipal Desiderio Fuzer – São Miguel Novo.

As seções 024(Escola Municipal 03 de Outubro – Lomba Alta) e 010 (Escola Estadual Olmiro Pohmann Cabral – Silêncio) já funcionavam anexadas.

PARAÍSO DO SUL

Todas as seções do município foram renumeradas pelo TSE em 2017, quando da mudança de jurisdição da 119ª ZE – Faxinal do Soturno para a 157ª ZE – Restinga Sêca.

Tendo em vista o reduzido número de eleitores, a seção 472 – Salão Paroquial da Igreja Congregacional – funcionará anexada (reunida) na urna da seção 469, no mesmo local

O mesmo se dará com as seções 475 e 482, ambas no Pavilhão da Capela Santo Osvaldo, que funcionarão anexadas à 486, no mesmo local.

A seção 465 localizada na Escola Estadual Presidente Afonso Pena foi distribuída – seus eleitores foram distribuídos nas outras seções do mesmo local. Os eleitores votarão normalmente nas urnas eletrônicas das seções para as quais estarão distribuídos. Haverá orientação no local de votação.

FORMIGUEIRO

Todas as seções do município foram renumeradas pelo TSE em 2017, quando da mudança de jurisdição da 082ª ZE – São Sepé para a 157ª ZE – Restinga Sêca.

A seções 489, 490, 491, 492, 493, 494 foram anexadas a outras seções por possuírem poucos eleitores, que votarão junto a outras mesas já existentes no mesmo local.

A seção 489 foi anexada a seção 430 – Salão Paroquial Evangélico

A seção 490 foi anexada a seção 432 – Escola Estadual Olívia Schumacher

A seção 492 foi anexada a seção 444 – Salão Paroquial São João Batista

A seção 493 foi anexada a seção 439 – Escola Municipal São Vicente de Paulo – Colônia Antão Farias

E a seção 494 foi anexada a seção 440 – Salão da Comunidade São João Bosco – Faxinal da Eugênia.