Campanha de Vacinação contra raiva em Nova Palma

No sábado, dia 17 de outubroa Prefeitura Municipal de Nova Palma realizará na Praça Padre João Zanella a Campanha de Vacinação contra raiva em cães e gatos. A vacinação será pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. Em caso de chuva a vacinação acontecerá no Ginásio Municipal.

O custo da vacinação por animal é de R$ 10,00 com aplicação no local (na Praça); R$ 12,00 apenas a compra da vacina (para levar para vacinar em casa); e R$ 15,00 para aplicação nas residências (com agendamento prévio até o dia 15 de outubro na Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente). Todo o valor arrecadado será repassado integralmente para ações de proteção animal da ONG Bicharada.

A vacinação dos cães e gatos é um caso de saúde pública. O “efeito rebanho” causado pela vacinação faz com que quanto mais animais forem vacinados menor seja a chance de doenças comuns tomarem grandes proporções; por isso é de suma importância manter o cartão de vacinação do seu amigo atualizado. A saúde animal reflete diretamente na saúde da família/população, manter o pet devidamente vacinado contra a raiva é uma maneira de manter a segurança de todos, já que se trata de uma zoonose que é transmitida para os seres humanos.

De acordo com Decreto Municipal Nº 3.723, de 23 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19), no município de Nova Palma, a vacinação será realizada em local aberto, respeitando o distanciamento.